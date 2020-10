Fernando Miguel cobra reação após quinto jogo sem vitória do Vasco no Brasileirão

O Vasco perdeu para o Flamengo, por 2 a 1 de virada, em São Januário, neste sábado, e chegou ao quinto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o goleiro e capitão Fernando Miguel lamentou o revés e cobrou reação imediata.

"A gente precisa reencontrar nosso início de campeonato, que era realmente uma equipe aguerrida, uma equipe que em nenhum momento desistia dos lances e que sofria poucos gols", reforçou o jogador.

Com os dois gols sofridos no clássico, o Vasco atingiu a marca de nove gols sofridos nos últimos três jogos. São cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e outros dois diante do Botafogo pela Copa do Brasil.

"Por mais que a gente sofresse pressões, nós tínhamos um comportamento defensivo muito forte. A gente não está conseguindo barrar as equipes e tem sofrido", completou Fernando Miguel, na saída do gramado.

Por fim, o goleiro vascaíno disse que não é apenas o setor defensivo que precisa evoluir, mas todos os demais. "É verdade que a gente precisa evoluir neste sentido (defensivo). Mas eu acho que não é apenas um sistema que precisa evoluir. A equipe como um todo precisa crescer", finalizou.

Após a derrota, um grupo de torcedores fez um protesto na frente dos portões principais de São Januário. Com a derrota para o Flamengo, o Vasco ficou com os mesmos 18 pontos e aparece na décima posição no Campeonato Brasileiro.