Fernando Miguel confia em reação do Vasco: 'Precisamos pensar na Sul-Americana'

Um dos destaques do Vasco no empate com o Botafogo, com pelo menos quatro boas defesas, o goleiro Fernando Miguel tenta transmitir otimismo para os companheiros na luta contra o rebaixamento nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

"Temos que redobrar a concentração. Não dá para ficar deixando para as rodadas finais, porque cada vez afunila mais. A briga contra o rebaixamento é uma carga forte demais. Precisamos vencer e pensar em outras coisas, como a Copa Sul-Americana", diz o goleiro.

Na sua avaliação, além de vencer, o time do Vasco precisa corrigir defeitos e, desta forma, conseguir uma sequência de bons resultados. "Queremos mostrar evolução. Vamos para São Januário com a expectativa lá em cima", disse Fernando Miguel, referindo-se ao jogo de domingo, às 16h, contra o Cruzeiro, pela 29ª rodada do Brasileirão.

"O Campeonato Brasileiro é o mais peculiar do mundo, pois o líder pode perder para o lanterna. Isso é comum e tem acontecido em todos os anos, então precisamos pensar no Cruzeiro", concluiu o goleiro.

Antes de empatar com o Botafogo por 1 a 1, na rodada passada, o time cruzmaltino vinha de um empate com o Paraná, pelo mesmo placar, uma vitória sobre o Bahia por 2 a 1, e um empate com o Flamengo (1 a 1), numa rara sequência sem derrotas da equipe de São Januário neste Brasileirão.

O Vasco soma 31 pontos, na 15ª colocação, só um ponto acima da zona de rebaixamento. O Cruzeiro tem 37 pontos e está na nona colocação, mas tem de dividir suas atenções com a disputa da final da Copa do Brasil, cujo segundo jogo será na quarta-feira, diante do Corinthians, em Itaquera.