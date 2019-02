Fernando Miguel diz que Vasco e Botafogo mereciam os três pontos no clássico

O clássico deste sábado entre Vasco e Botafogo, válido pela primeira rodada da Taça Rio, terminou empatado por 1 a 1, mas não seria injusto se qualquer um dos lados saísse vitorioso. Esta foi a análise do goleiro Fernando Miguel, um dos destaques do lado vascaíno, em entrevista na saída do gramado.

"Poderiam ter caído mais três pontos aqui, mas o Botafogo também poderia ter saído com os três pontos. Fomos bem no primeiro tempo, tivemos um volume maior, mas eles também tiveram chance. O importante é dar sequência ao trabalho", avaliou o goleiro.

Outra peça importante da defesa, o zagueiro Werley lamentou esta queda de produção de um tempo para outro e apontou o cansaço como o culpado por ela. "No segundo tempo, demos uma cansada. Tomamos o gol por uma infelicidade nossa e pela sorte do Botafogo. Agora são duas semanas cheias para trabalhar", disse o defensor.

O técnico Alberto Valentim aprovou o rendimento do time, lembrando que "ainda vamos ter muitos jogos nesta temporada e precisamos ir dosando bem o grupo". Ele confirmou que os jogadores ganharam uma folga e só voltam ao clube na próxima terça-feira à tarde. Sobre perder os 100% de aproveitamento na temporada, ele não deu importância: "Era algo que aconteceria uma hora ou outra".

Sem nenhum compromisso no meio de semana, após uma maratona de jogos decisivos entre finais da Taça Guanabara e Copa do Brasil, o Vasco volta a campo no próximo sábado. O duelo será contra o Boavista, em São Januário, a partir das 16h30.