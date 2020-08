Fernando Miguel exalta 'Ramonismo' em vitória do Vasco: 'Hoje fui importante'

Herói do Vasco na vitória diante do Goiás nas penalidades máximas, após 2 a 1 no tempo normal, o goleiro Fernando Miguel concedeu entrevista após a partida, ainda no gramado da Serrinha, e exaltou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico Ramon Menezes.

"Viemos aqui respeitando o Goiás, mas convictos da condição de levar a classificação para o Rio, assim como aconteceu. Foi difícil, mas já sabíamos disso. Mas nunca duvidamos da nossa capacidade. Fizemos uma boa partida, colocamos nosso ritmo e conseguimos levar para a campo as ideias do Ramon (Menezes)", disse o goleiro.

Fernando Miguel foi decisivo na noite desta quarta-feira. Além de fazer defesas importantes durante o tempo normal, o goleiro defendeu duas cobranças de pênaltis, batidas por Rafael Moura e Marcinho.

"Saio feliz e orgulhoso pela participação não só minha, mas de toda equipe. Não existe aqui ninguém melhor do que ninguém. Somos unidos, temos um conjunto forte, uma equipe forte e isso reverencia o momento de cada um. Outro dia o Cano decidiu, depois o Fellipe Bastos, hoje tive a oportunidade de ser importante e ajudar minha equipe", concluiu.

Sob o comando de Ramon Menezes, o Vasco disputou 7 jogos, com seis vitórias e apenas um empate. O time é vice-líder do Brasileirão e chegou à quarta fase da Copa do Brasil, além de embolsar R$ 2 milhões em premiação.