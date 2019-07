Fernando Miguel lamenta gol anulado em derrota do Vasco

Fernando Miguel deixou a Arena do Grêmio com cara de "poucos amigos". O jogador lamentou o gol anulado de Yago Pikachu quando o placar estava marcando 1 a 0 para o Vasco. O clube carioca, no entanto, acabou levando a virada por 2 a 1 para os donos da casa e viu acabar a sequência de dois resultados positivos seguidos no Campeonato Brasileiro.

"Foi um erro. Influenciou? Não sei. Vamos ver depois no vestiário. Viemos aqui com uma mentalidade diferente. Acredito que a derrota acabou ficando ruim pelo contexto do jogo. Um empate ou até mesmo uma vitória nossa seria o mais justo. Fizemos um jogo de igual para igual. Mas é melhor a gente se calar", afirmou o goleiro.

A anulação afetou diretamente o modo do Vasco se comportar em campo, até porque o Grêmio vinha sendo vaiado, e a decisão da arbitragem acabou inflamando os torcedores. O time também caiu de produção e acabou levando a virada com dois gols do atacante Pepê.

Com a derrota, o Vasco estacionou nos nove pontos, podendo entrar na zona de rebaixamento ao final da rodada, já que Fluminense, Chapecoense e Cruzeiro somam oito e ainda vão atuar.