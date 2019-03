Fernando Miguel nega que campanha do Vasco no ano seja uma surpresa

O Vasco encara o Bangu neste sábado em São Januário, pela última rodada da Taça Rio, precisando da vitória na luta por uma das vagas nas semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca. A seu favor, a equipe tem o ótimo retrospecto nesta temporada. Afinal, até o momento, sofreu apenas uma derrota e venceu 11 vezes em 15 partidas disputadas em 2019.

"O nosso ponto forte hoje é o conjunto. Eu vejo que somos uma equipe equilibrada defensivamente e que tem também o controle do jogo. Sabemos os momentos exatos de acelerar e desacelerar. Não diria que é uma surpresa, mas conseguimos isso de uma forma bastante rápida nesse ano, principalmente pela permanência de muita gente que estava no ano passado e já conhecia a ideia de jogo do Alberto. Nosso conjunto se fortaleceu e o time é visto de uma forma equilibrada", declarou o goleiro Fernando Miguel.

Apesar dos resultados, e do título na Taça Guanabara, o Vasco tem sofrido com a pressão da torcida, que chegou a vaiar o time e chamar o técnico Alberto Valentim de "burro" nas últimas partidas, mesmo em jogos vencidos pela equipe. Para Fernando Miguel, a impaciência das arquibancadas é resquício de um 2018 complicado para o clube.

"Quando o torcedor chega no limite da paciência, não é o acúmulo de jogos, mas de algumas temporadas ruins que o Vasco fez no passado. O torcedor ficou bastante incomodado com isso. O mais importante é que a gente tem trabalhado para mudar essa atmosfera, essa percepção da torcida. Que venham junto com a gente e nos ajudem a fazer uma equipe forte em 2019", apontou.

Já garantido nas semifinais do Carioca, o Vasco pode dar um passo a mais e ir direto à decisão do torneio se vencer a Taça Rio. Para ir às semifinais do segundo turno, porém, será necessário bater o bom time do Bangu, que lidera o Grupo C.

"Nós achávamos que o Bangu fosse classificar já na Taça Guanabara. Eles foram bem no primeiro turno e continuaram crescendo na Taça Rio. Esperamos que eles apresentem um futebol com dinâmica, da mesma forma que apresentaram ao longo de toda competição", elogiou o goleiro vascaíno.