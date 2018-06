Fernando Miguel pede equilíbrio para o Vasco se reagir no Brasileiro

O Vasco tenta juntar os cacos de mais uma derrota por 3 a 0 para o Bahia, em Salvador. Quase três semanas depois de perder pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o time carioca sofreu o mesmo revés pelo Campeonato Brasileiro, que o derrubou na tabela de classificação para o 13.º lugar. Os jogadores se reapresentaram nesta segunda-feira, em São Januário, e querem a reabilitação nesta quarta contra o Paraná, no Rio de Janeiro.

+ Zé Ricardo lamenta derrota por 3 a 0 para o Bahia: 'Foi elástico demais'

Contratado recentemente junto ao Vitória e substituto do uruguaio Martín Silva durante o período que envolve a preparação para a Copa do Mundo na Rússia, o goleiro Fernando Miguel se mostrou otimista quando perguntado sobre o futuro da equipe no Brasileirão. Estreante na Bahia, o jogador pede equilíbrio ao time.

"Nesse jogo em Salvador, apesar dos desfalques todos, a equipe vinha controlando a partida muito bem até sofrer o primeiro gol. Em consequência disso veio a lesão do Bruno Silva e a expulsão do Desábato, o que acabou complicando a nossa forma de jogar. O controle do jogo passava muito por eles também. A palavra-chave para carregarmos daqui para frente é 'equilíbrio'. Temos que nos comportar bem ofensivamente e evoluir lá atrás para acabar com essa sangria de gols que estamos passando", afirmou o goleiro.

O adversário do Vasco nesta quarta-feira é o lanterna do Brasileirão, mas Fernando Miguel advertiu que não será nada fácil enfrentá-lo. "O futebol brasileiro é gerido pelos resultados e nós atletas precisamos ter a consciência disso. As cobranças quando os resultados não acontecem são naturais, temos que entendê-las. O primeiro ponto para vencer o Paraná não é olhar a posição que eles estão na tabela, mas sim olhar para nós e vermos onde precisamos evoluir. A partir daí iremos traçar a estratégia, colocá-la em prática e ter a maior concentração possível. Só assim conseguiremos sair de campo com os três pontos", concluiu.

Nesta segunda-feira, como de costume, os titulares realizaram um treinamento regenerativo. As novidades dos reservas na atividade no gramado principal do estádio de São Januário foram os jovens atacantes Lucas Santos e Marrony, destaques da equipe sub-20 e que estavam em Teresópolis (RJ) participando da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Os dois são opções para a sequência da temporada.