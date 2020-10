Fernando Miguel pede nova postura do Vasco após derrota: 'Não fomos competitivos'

O Vasco foi derrotado pelo Bahia por 3 a 0, no Pituaçu, nesta quarta-feira à noite, e chegou a seis jogos seguidos sem vitória. Após a partida, o goleiro Fernando Miguel desabafou e fez duras críticas às atuações recentes do time no Campeonato Brasileiro. O goleiro se referiu especialmente aos dois últimos jogos. Antes da derrota para o Bahia, o Vasco perdeu para o Atlético-MG, no Mineirão, por 4 a 1.

"Foram duas partidas fora de São Januário que não conseguimos jogar, não fomos competitivos. As equipes colocaram uma competitividade muito maior, um ritmo maior. É frustrante. Temos que voltar a encontrar o nosso jogo", cobrou o goleiro.

Fernando Miguel lembrou ainda que a próxima partida é um clássico contra o Flamengo, no domingo, e o time precisa dar uma resposta. "O clássico é mais um ingrediente que faz com que a gente precise aumentar nossa capacidade de reação para dar uma resposta. É um jogo importante para voltarmos para a competição. Já mostramos que temos condições", finalizou.