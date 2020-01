Fernando Miguel pede união 'entre todos' no Vasco após tropeço

A temporada 2020 não começou muito bem para o Vasco. Na tarde deste domingo, o time estreou no Campeonato Carioca com um empate sem gols diante do Bangu e deixou o gramado do São Januário debaixo de vaias. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o goleiro Fernando Miguel lembrou os problemas enfrentados pelo clube fora das quatro linhas e pediu união entre todos neste momento.

"Todo mundo sabe os problemas do clube e precisamos estar todos unidos para continuar crescendo. Essa equipe tem demonstrado empenho desde o ano passado apesar de todos problemas", afirmou Fernando Miguel.

Em uma situação financeira delicada, o Vasco contratou apenas o atacante argentino Germán Cano para 2020 e quase não conseguiu inscrevê-lo. Isso porque o clube está impossibilitado de registrar jogadores por conta de uma dívida com o atacante Jorge Henrique.

Ao ser questionado sobre a atuação do Vasco diante do Bangu, Fernando Henrique lembrou que o elenco sofreu várias mudanças em relação ao ano passado. O técnico, inclusive, é outro. Abel Braga substituiu Vanderlei Luxemburgo, que foi para o Palmeiras.

"É a primeira apresentação depois de dez dias de trabalho. É tudo muito novo. Houve mudanças significativas e precisamos respeitar o processo", disse o goleiro.

Integrante do Grupo B da Taça Guanabara, o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Flamengo, no Maracanã.