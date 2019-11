Fernando Miguel valoriza desempenho pessoal e reação do Vasco no ano

Apesar das críticas e vaias recentes, o goleiro Fernando Miguel valorizou nesta quinta-feira o seu desempenho pessoal ao longo da temporada e também a boa reação exibida pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. O time carioca, que ocupou a lanterna na primeira metade do campeonato, tem chances remotas de ser rebaixado.

LEIA TAMBÉM > Richard pede desculpas por erro e Luxemburgo dá méritos ao Goiás

"Se for focar em cima de um erro ou uma possível falha, vai se falar muito mal. Mas se fizer um contexto geral, acho que o apanhado é positivo, os [meus] números são bons. Respeito a opinião de todos, os que apoiam, que criticam, os que acham que tem que dar mais. Mas fazendo uma leitura fria acho que tem sido uma participação importante em muitos momentos", disse o goleiro.

Fernando Miguel recebeu vaias da torcida ao falhar em lance importante no empate do Vasco com o Goiás, por 1 a 1, no fim de semana. "Claro que tive erros, alguns momentos não consegui corresponder a expectativa que eu tinha ou a torcida tinha. Mas no apanhado geral tem sido satisfatório. Sempre vamos trabalhar por mais", declarou.

O goleiro valorizou mais a campanha de recuperação do Vasco, que era dado como rebaixado pelos críticas já nas primeiras rodadas do Brasileirão, em razão das fracas apresentações. "Se pensar que tivemos a primeira vitória só contra o Internacional, todos davam como garantido o Vasco o tempo todo na zona ou um rebaixamento. Mas terminamos com a sensação de que poderia ter sido até melhor do que está sendo."

Fernando Miguel lamentou erros da equipe e até da arbitragem. Na sua avaliação, o time carioca poderia ter sonhado com mais no Brasileirão, possivelmente uma vaga na Copa Libertadores.

"Poderíamos brigar por coisas diferentes, ter ido além. Mostrando completamente o contrário das previsões, de quem falava da incapacidade da nossa equipe. Mas não é o momento de olhar para trás, apenas para ver de onde saímos no momento em que conseguimos virar a chave e ter uma arrancada para mudar o panorama", declarou.

Com 44 pontos, na décima colocação da tabela, o Vasco não entrará em campo no fim de semana. Sua partida válida pela 34ª rodada foi o clássico com o Flamengo, disputado na semana passada. O próximo rival do time de São Januário será o São Paulo, no dia 28 (quinta da próxima semana), no Morumbi.

MEDALHA

O jovem atacante Talles Magno recebeu nesta quinta a medalha pelo título do Mundial Sub-17 conquistado pela seleção brasileira no domingo. O jogador se machucou durante a competição - lesão na coxa direita - e precisou deixar a delegação antes dos últimos jogos. Ele recebeu a medalha na sede da CBF, no Rio de Janeiro.