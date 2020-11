Fernando Miguel vê Fortaleza superior, mas acredita na evolução do Vasco

Um dos destaques do empate sem gols entre Vasco e Fortaleza, na noite desta quinta-feira, em São Januário, o goleiro Fernando Miguel enxergou o adversário superior nos 90 minutos, mas viu uma melhora da equipe carioca no segundo tempo do duelo, que havia sido adiado da 16.ª rodada do Brasileirão.

"A equipe do Fortaleza esteve um pouco superior do que a gente, apesar de no segundo tempo nós termos evoluído, ter chegado com um pouquinho mais de qualidade na frente", falou o goleiro, que acredita na evolução da equipe sob o comando de Ricardo Sá Pinto.

"Não conseguimos ganhar, precisamos ver o que conseguimos acertar e buscar crescimento. Vamos ver qual a análise do professor no pós-jogo para a gente evoluir, isso que temos que fazer", completou.

Fernando Miguel evitou a derrota do Vasco nesta quinta-feira. O goleiro fez excelentes defesas, sendo uma em um arremate de Berson, considerado como o "lance do jogo". Em alta, foi o grande responsável por deixar o time carioca fora da zona de rebaixamento. A equipe é a 16ª colocada, com 23 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que está na degola pelos critérios de desempate.

E o Vasco não tem tempo para descanso, uma vez que encara o São Paulo neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 22.ª rodada. O time paulista é um dos fortes candidatos ao título.