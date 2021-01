Fernando Miguel vê Vasco com 'postura diferente' no empate com Atlético-GO

O goleiro Fernando Miguel viu o Vasco com uma postura diferente das últimas partidas, ainda sob o comando de Ricardo Sá Pinto, nesta quinta-feira, quando o time foi superior ao Atlético-GO e empatou sem gols em Goiânia, na estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo.

"Fomos uma equipe que buscou o resultado o tempo todo. O Atlético é um time bem armado, mas, mesmo assim, conseguimos no primeiro tempo ter superioridade. No segundo, eles se organizaram e neutralizaram nossa circulação de bola. Mas a postura já foi bem diferente dos últimos jogos", afirmou o goleiro.

Fernando Miguel falou também da sequência do Vasco no Brasileirão. No domingo, em São Januário, o time faz o clássico contra o Botafogo, em duelo direto contra o rebaixamento no Brasileirão.

"Fizemos um bom jogo, então, a expectativa vai aumentar. No domingo já temos um clássico importante contra o Botafogo. Temos que ficar agora com as perninhas para cima, porque será mais uma partida complicada", finalizou.

O fator Vanderlei Luxemburgo incendiou o Vasco da Gama, que conseguiu fazer uma boa partida e deixou a zona de rebaixamento. O time carioca, agora, é o 16º colocado, com um ponto a mais do que o Bahia.