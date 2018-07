Fernando Prass celebra marca de 100 jogos no Vasco O goleiro Fernando Prass terá uma emoção especial no domingo, quando entrar no gramado do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, para enfrentar o Atlético-GO pela 30ª rodada do Brasileirão. Ele estará completando a marca de 100 jogos com a camisa do Vasco.