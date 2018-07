Fernando Prass chega ao Palmeiras ciente do desafio

SÃO PAULO - Fernando Prass foi apresentado nesta quinta-feira no Palmeiras mostrando muita empolgação, mas também com consciência da situação palmeirense. Ele sabe que chega com a responsabilidade de ser o primeiro goleiro contratado pelo clube nos últimos 18 anos - o último foi o paraguaio Gato Fernandez, em 1994 -, mas acredita que isso possa ser benéfico para o time.

"Sei dessa tradição (do Palmeiras de revelar goleiros), mas não é nada anormal se contratar goleiros. Eu venho para trabalhar com o grupo e para somar com as qualidades de quem está aqui. Vou aprender com os que estão aqui e vou passar alguns ensinamentos. É uma troca de experiências, já que venho de uma escola diferente", explicou Fernando Prass, que rescindiu seu vínculo com o Vasco e assinou contrato para defender o gol palmeirense por três anos.

Com 34 anos, Fernando Prass acredita que sua idade não será problema no novo desafio. "O corpo é importante, mas a cabeça é quem comanda. Pode estar exuberante fisicamente e não estar bem de cabeça. O goleiro é muita transpiração e até hoje não senti o peso da idade, pelo contrário. Hoje sou um goleiro mais consistente do que era quando tinha 21 anos", avisou.

Embora chegue para ser titular, desbancando o goleiro Bruno, que foi o dono da posição no segundo semestre, Fernando Prass vai vestir a camisa 25 do Palmeiras na próxima temporada. "A inscrição da Libertadores te limita até o número 25 e, dos números que o clube tem à disposição hoje, foi o que escolhi", revelou o goleiro.