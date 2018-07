Prass cobra elenco do Palmeiras e vê retiro em Atibaia como positivo

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol e à tarde viaja para Atibaia, onde ficará hospedado até sexta-feira. A ideia do técnico Marcelo Oliveira é tentar aproveitar a semana livre, sem jogos, para entrosar mais o grupo e conhecer melhor os atletas, já que nesta terça completa apenas uma semana que ele chegou ao clube. O goleiro Fernando Prass reconheceu que os jogadores não gostam muito de ficar longe de casa, mas, para ele, a meta é aproveitar a viagem para que os atletas foquem no trabalho.

"A gente não pode simplificar a análise do desempenho pelo treinador. Ele tem sua parcela de culpa, ele é bem importante, mas não é o único culpado pelas derrotas. A viagem é bom porque esconde os jogadores, mas não estamos rendendo o nosso máximo. Temos de melhorar na parte técnica e tática e assimilar o mais rápido possível as novas determinações. Esse tempo em Atibaia pode ser bom nisso. Você conversa mais sobre futebol. Satura ficar uma semana trancado, mas temos de tirar algo positiva disso", analisou o goleiro.

O experiente goleiro acredita que já passou do momento de todos os jogadores entenderem a situação do Palmeiras. "Nem todo jogador tem a capacidade de fazer uma autocrítica desse nível, porque quando se perde, se leva muita porrada e é natural o jogador querer se defender. A maioria está ciente da realidade e vendo que o problema não é só a parte tática e o treinador. Cada um precisa render um pouco mais".

O elenco palmeirense fez um leve trabalho físico na manhã desta terça-feira. Os atletas foram divididos em três grupos, sendo que dois deles ficavam na academia enquanto o terceiro ia para o gramado fazer exercícios. A tendência é que à tarde, já em Atibaia, o técnico Marcelo Oliveira comece a fazer trabalhos técnicos visando o clássico com o São Paulo, que será realizado neste domingo, às 16 horas, no Allianz Parque. O Palmeiras ocupa a 14ª posição, com 9 pontos em oito jogos.