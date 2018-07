Fernando Prass critica a equipe após vitória: 'Demos muito mole'

SÃO PAULO - Marcos se aposentou, mas o Palmeiras continua tendo um goleiro que, quando a equipe joga mal, não poupa sinceras críticas ao time. Foi assim com Fernando Prass nesta quinta-feira. O titular do gol alviverde reclamou bastante da equipe depois da vitória por 2 a 1 sobre o Paulista, no Pacaembu.

O goleiro achou inadmissível a equipe sofrer pressão do time de Jundiaí mesmo jogando quase todo o segundo tempo com dois jogadores a mais. "A gente deu muito mole. Com dois jogadores a mais, não pode tomar os contra-ataques que tomou. A gente não soube aproveitar (a vantagem de dois jogadores)", criticou ele.

Na análise de Fernando Prass, o Palmeiras deveria ter tentado buscar mais as jogadas pelas laterais do campo, aproveitando os espaços deixados pela expulsão de dois jogadores do Paulista. "Começamos a tentar jogar só pelo meio. Tinha que jogar pelo lado, fazer o time deles abrir", opinou.

O meia Patrick Vieira, porém, foi bem mais econômico nas críticas e inclusive se mostrou satisfeito com a atuação. "O time está de parabéns. O importante foi conseguir os três pontos", disse o jogador, que só fez uma ressalva: "Faltou concluir".