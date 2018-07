Fernando Prass critica invasão de torcedores no Vasco Um dia após uma torcida organizada do Vasco invadir o treino da equipe em São Januário, o goleiro Fernando Prass comentou o episódio que colocou mais pressão sobre o elenco. Mesmo com o time vascaíno na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto somado em quatro rodadas, Prass acredita que os torcedores não escolheram a melhor forma para cobrar os jogadores.