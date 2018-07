Fernando Prass diz estar mais motivado do que nunca no Palmeiras

O goleiro Fernando Prass será a principal novidade do Palmeiras para enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã. Recuperado de uma lesão no cotovelo direito, ele volta ao time após mais de cinco meses (a lesão foi no dia 4 de maio) e admite que, apesar da experiência, ele está bastante ansioso para a partida.

"É uma mistura de sentimentos. Não estava acostumado a ficar tanto tempo longe, e a lesão foi complicada, praticamente cinco meses fora até a volta. Claro que dá um pouco de ansiedade, de saudade, mas estou mais motivado do que nunca. Isso que é o mais importante, eu voltar a fazer o que me acostumei nos últimos 20 anos”, disse o goleiro e capitão da equipe.

Coincidentemente, o retorno aos gramados acontece justamente no local onde ele sofreu a grave lesão, o estádio do Maracanã. Acostumado a jogar no Rio, pelo fato de ter defendido o Vasco, o goleiro assegura que a lesão não é algo que deve ser lembrado durante a partida.

"As coisas ruins que acontecem eu prefiro colocar no cantinho da memória e não deixar vir muito à tona. Prefiro guardar os bons momentos que tive no Maracanã, com o estádio cheio. Prefiro lembrar disso e trazer energias positivas”, assegurou.

O Palmeiras está em 15º lugar com 28 pontos, dois a mais do que o Botafogo, que está na 19ª colocação.