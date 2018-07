Fernando Prass diz que ainda é cedo para criticar o time do Palmeiras

SÃO PAULO - O goleiro Fernando Prass, que chegou ao Palmeiras neste ano, já sente a pressão da torcida pelo que aconteceu com a equipe no ano passado. O experiente goleiro alerta, porém, que ainda é muito cedo para a torcida pressionar os atletas e que o ideal seria esquecer o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro e acreditar que tudo vai mudar em 2013.

"Ainda existe muito a carga do ano passado e a queda de divisão. No primeiro jogo criou-se uma expectativa muito grande, de ano novo e vida nova, mas aí você empata em casa (com o Bragantino, por 0 a 0, no Pacaembu) e o torcedor cria um filme na cabeça. Acho que ainda é cedo para se criar qualquer conceito sólido de que o time é bom ou não", analisou Prass, que faz nesta quarta-feira o segundo jogo com a camisa alviverde.

Embora alerte que não é possível definir a qualidade do elenco, o goleiro destaca o fato de que o plantel é muito pequeno ainda. "Nosso time até é bom, mas é muito curto e teremos muitos jogos. Se chegarmos em todas as decisões, faremos 85 jogos no ano. No ano passado, fiz 75 pelo Vasco e achei um absurdo."