Fernando Prass diz que Palmeiras não tem poder para fazer gol

A derrota do Palmeiras para o Coritiba foi a terceira consecutiva da equipe no Campeonato Brasileiro e, como aconteceu nos últimos dois jogos, o time não fez gols e deu pouco trabalho para a defesa adversária. Claramente irritado, o goleiro Fernando Prass desabafou após o time ser derrotado por 2 a 0 para a equipe paranaense, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

"Depois que levamos o gol, a gente se desorganiza. Todo jogo é assim. Estamos sem poder para fazer gol. É difícil porque o time adversário não se sente agredido quando joga contra a gente", reclamou o goleiro.

O lateral-esquerdo Juninho, um dos piores do Palmeiras em campo, tentou explicar o motivo da terceira derrota consecutiva na competição. "Difícil falar nesse momento. A gente entrou acreditando muito nesse jogo, mas não aconteceu. Tem que esperar porque ainda temos jogo mais difícil que esse, já que o Inter está brigando pela Libertadores", analisou, lembrando o adversário do Palmeiras do próximo sábado.

Para o jogo diante dos gaúchos, o time alviverde não poderá contar com o zagueiro Nathan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.