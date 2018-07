Fernando Prass diz que Vasco tem classificação encaminhada

A vitória diante do Náutico, por 3 a 0, fora de casa, colocou o Vasco muito perto da vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. A equipe pode perder na partida de volta por dois gols de diferença que mesmo assim passará à próxima fase. O panorama fez com que os próprios jogadores admitissem que a classificação está bem encaminhada.

"É um grande passo vencer por três gols de diferença fora de casa. A gente não pode ser hipócrita de dizer que não foi um bom caminho andado. A gente sabe que no futebol tudo é possível, mas se entrarmos com a mesma dedicação e humildade será difícil reverter", afirmou o goleiro Fernando Prass.

Mais do que o resultado, o que impressionou no confronto da última quarta-feira foi o número de chances de gol criadas pelo Vasco. Além dos gols, teve bolas na trave e muitas oportunidades desperdiçadas. O desempenho foi comemorado pelo técnico Ricardo Gomes.

"O que me agrada é a desenvoltura e a pegada do time. Se criarmos assim em todos os jogos a bola vai entrar um maior número de vezes", declarou o comandante. "A gente não sabia que ia atuar em uma noite tão boa. Foi 3 a 0, mas se a gente caprichasse um pouquinho poderia ter sido mais", concordou Prass.

