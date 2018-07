Fernando Prass: 'É preciso ter uma punição’

'Eu levei uns três socos, mais um chute no fim do jogo. Teve torcedor que agrediu o Egídio, repórter que bateu em jogador nosso. Acho errado falar que só teve confusão por causa das declarações do Felipe Melo. Já teve tanta confusão em Libertadores e ele não estava presente. Para mim, será uma vergonha se não tiver punição. Será um atestado de que voltamos à lei da selva, será um retrocesso no tempo. É preciso uma averiguação muito boa e isenta. Foi uma situação totalmente orquestrada pelos uruguaios, tanto é que trancaram o portão e impediram a entrada dos nossos seguranças.'