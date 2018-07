Fernando Prass exalta peso de 'decisão' para Inter e Palmeiras

O goleiro Fernando Prass avalia que o jogo contra o Internacional, neste sábado, no Beira-Rio, é uma decisão para as duas equipes, mas por razões diferentes. O time gaúcho precisa de uma vitória para garantir a vaga na Libertadores. O Palmeiras, por sua vez, luta contra o rebaixamento.

"Se o Internacional não vencer é um desastre para eles. Uma vaga na Libertadores vale muito em termos de torcida e finanças. Nós estamos na outra ponta. São dois times que jogam uma decisão com objetivos diferentes", afirmou o goleiro no desembarque da equipe em Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira.

Se o Palmeiras vencer o Inter, poderá se livrar definitivamente do risco de queda, desde que o Vitória, concorrente na briga pela permanência na Série A, não vença o Flamengo. A partida será disputada na Arena da Amazônia exatamente depois do jogo do Palmeiras no Sul. O Palmeiras é 16.º colocado, com 39 pontos, um acima do time baiano, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Por causa dessas circunstâncias, o goleiro admite que os palmeirenses vão acompanhar a partida com um interesse especial. "Vamos ver o jogo principalmente se não vencermos o nosso. Se vencermos também, porque aí um resultado que não seja uma vitória do Vitória nos dá a condição definitiva de nos livrarmos", avalia o goleiro.

O Palmeiras terá desfalques importantes para a decisão contra o Inter. Os zagueiros Tobio (lesão na coxa direita) e Nathan (suspenso), além de Valdivia (lesão na coxa esquerda) não viajaram com o elenco. Lúcio e Victorino devem formar a dupla de zaga. No meio, Dorival tem as seguintes opções para substituir o chileno: Felipe Menezes, Bruno César, Allione, Mazinho e Fernandinho.