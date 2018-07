Fernando Prass fecha contrato de 3 anos com Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras encontrou o seu goleiro para jogar a Série B em 2013. Fernando Prass, que rescindiu com o Vasco na véspera, já fez os exames médicos em São Paulo e assinou na tarde desta terça-feira um contrato de três anos para ser o titular da meta alviverde já na próxima temporada. O Palmeiras anunciou que a apresentação oficial do jogador será realizada nesta quinta-feira, ao meio-dia, na Academia de Futebol. Essa é a primeira vez, desde 1994, que o clube contrata um goleiro. O último havia sido o paraguaio Gato Fernandez.

"Já acertamos com ele", afirmou o Antônio Henrique Silva, diretor financeiro do Palmeiras. "O Prass veio realizar exames aqui (em São Paulo) e depois teve de retornar ao Rio para acertar alguns compromissos particulares. Mas até mandamos um emissário nosso para lá, para eles assinarem o contrato", contou o dirigente. "Se der certo, já apresentamos o Prass na quinta-feira."

O goleiro de 34 anos, revelado pelo Grêmio, chegou ao Vasco em 2009, para jogar a Série B do Brasileirão, sendo campeão do torneio e ajudando o time cruzmaltino a voltar para a primeira divisão. Desde então, nunca perdeu a posição de titular do time carioca, mas preferiu deixar São Januário por conta dos seguidos atrasos salariais.

Quatro anos depois, ele vai jogar mais uma vez a Série B, dessa vez pelo Palmeiras, rebaixado no Brasileirão deste ano. O jogador chega para ocupar uma lacuna no elenco alviverde, a de um goleiro experiente para comandar o time não apenas na segunda divisão nacional, mas também na Libertadores, conforme era desejo expresso da diretoria.

Prass foi um pedido do técnico Gilson Kleina e é o segundo reforço do Palmeiras para a próxima temporada. O primeiro foi o lateral-direito Ayrton, do Coritiba. O acerto entre o goleiro e o clube alviverde aconteceu já há alguns dias, mas o acordo não havia sido assinado porque o time carioca ainda tentava mantê-lo no elenco.

Com a chegada de Prass, a tendência é que Bruno continue no elenco, uma vez que Deola, que ajudou o Vitória a subir na Série B, não deverá aceitar a condição de reserva. Além deles, o Palmeiras também conta com Raphael Alemão, que foi observado nas últimas rodadas do Brasileirão.

