Fernando Prass minimiza ausência de Alan Kardec

SÃO PAULO - A ausência do atacante Alan Kardec na partida desta terça-feira contra o Avaí, em Florianópolis, não deve ser problema para o time do Palmeiras. Pelo menos é o que pensa o goleiro Fernando Prass, que lembra o fato do time estar acostumado a atuar sem o jogador, suspenso pela expulsão contra o América-MG.

“Muda a característica do jogador. O Vinícius no lugar do Alan Karde faz o time mudar no ataque, porque não temos mais a referência na área, um jogador bom na bola área, mas o Vinícius tem suas características que também são importantes. O time muda o jeito de jogar, mas estamos acostumados, já que atuamos sem o Alan no Campeonato Paulista”, lembra o goleiro.

Com Vinícius, o Palmeiras deve ter um ataque mais veloz. “Temos de saber usar as características de cada um”, completou Prass, que espera muitas dificuldades para o jogo contra o Avaí. “O Palmeiras na Série B é um time muito visado e a gente tem consciência disso. Todo mundo sabe como a gente joga, independente da formação”, completou.