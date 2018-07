Fernando Prass não quer acomodação no Palmeiras após acesso à Série A

SÃO PAULO - Com o retorno do Palmeiras para a Série A do Campeonato Brasileiro cada vez mais próximo de acontecer, o grande desafio será manter o foco até o final da temporada. Atleta mais experiente do elenco, o goleiro Fernando Prass espera que mesmo após conquistar o principal objetivo, a equipe não diminua o ritmo e se acomode na Série B.

"Estamos tendo sucesso dentro do que nos foi proposto e mesmo que o time consiga nos próximos jogos o acesso, temos de continuar com o pé no fundo, para terminar a temporada da melhor maneira possível, porque o ano que vem é ímpar, com centenário e inauguração de estádio, e terminar este ano bem é fundamental", disse o goleiro.

Apesar do aviso, Prass acredita que a equipe já mostrou ser concentrada e não se deixar levar pelo clima de "já ganhou" da torcida palmeirense. "Se não deixamos a euforia tomar conta naquela época em que ficamos mais de dez jogos sem perder, não vamos deixar agora", comentou.

O Palmeiras volta a campo no sábado para enfrentar o América-RN, às 16h20, no estádio do Pacaembu, pela 25.ª rodada da Série B.