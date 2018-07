Fernando Prass pede gols fora ao Vasco contra Náutico

"Copa do Brasil é um torneio eliminatório e se você não estiver bem no jogo, pode acabar comprometendo tudo. Temos que fazer alguns ajustes e jogar na quarta-feira com bastante consciência para trazer o resultado. O mais importante na partida é fazer gols. Diante do ABC (na segunda fase), vimos o quanto foi difícil, pois não conseguimos marcar fora de casa. Agora mais do que nunca, temos que conseguir o resultado no primeiro jogo", declarou, em entrevista ao site oficial do clube.

Caso avance na competição, o time de São Januário pegará o vencedor do confronto entre Atlético-PR e Bahia. A partida de volta entre Vasco e Náutico acontecerá no próximo dia 27. O elenco da equipe carioca desembarca ainda nesta segunda-feira no Recife, por volta das 18h30, segundo programação divulgada pelo clube.