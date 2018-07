Fernando Prass pede para Vasco 'não jogar a toalha'

O discurso de PC Gusmão contou com o apoio do goleiro Fernando Prass, que se recupera de contusão e deve enfrentar o Vitória, em jogo que acontece no sábado, no Barradão, em Salvador. Para o jogador, o time do Vasco não pode perder a concentração nessa reta final de competição.

"Não podemos jogar a toalha, ainda falta muita coisa", disse Fernando Prass. "Basta vencer um jogo que a equipe tem condições de subir várias posições na tabela", completou o goleiro, lembrando que o Vasco ocupa o 12º lugar no Brasileirão, com 42 pontos, seis a menos do que o Botafogo, que hoje ficaria com a última vaga na Libertadores.