Fernando Prass projeta encerrar a carreira no Palmeiras

O goleiro Fernando Prass, do Palmeiras, disse nesta quarta-feira que pretende encerrar a carreira no clube. Aos 38 anos, o jogador afirmou que por ter vivenciado períodos difíceis pela equipe quando foi contratado, em 2013, espera desfrutar por mais tempo da boa fase vivida atualmente.

"Não tenho motivo nenhum para hoje querer sair do Palmeiras, muito pelo contrário. Como sempre falo, roí o osso, agora que está no filé, eu quero aproveitar também", disse em entrevista ao canal SporTV. "Minha ideia é (parar no Palmeiras), mas vamos ver qual a ideia do clube e o momento", completou.

Prass deixou o Vasco ao fim da temporada 2012 para ser um dos primeiros reforços do Palmeiras para a temporada seguinte. O goleiro disputou e ganhou o Brasileiro da Série B em 2013 e ajudou a participar da grande reação do clube. Em 2015, foi protagonista do título da Copa do Brasil, ao cobrar o pênalti decisivo, contra o Santos, e no ano seguinte, apesar de machucado, participou da conquista do Brasileiro.

A sequência vitoriosa faz Prass lembrar dos períodos difíceis e pedir para o time não se acomodar com os elogios e o status de favorito. "Tem que cuidar para não acreditar em tudo que falam e ter aquela avaliação com discernimento, de saber que você tem um grupo bom, as pessoas te colocam como favorito, mas o futebol se decide dentro de campo. Tem que ter cuidado", afirmou.