Fernando Prass projeta evolução do Palmeiras após folga

SÃO PAULO - O goleiro Fernando Prass, recuperado de uma lesão no ombro direito, será uma das novidades do Palmeiras no retorno aos treinamentos, marcado para esta quinta-feira. Experiente, ele acredita que o time voltará melhor já que muitos jogadores estarão recuperados fisicamente e os reforços estarão melhores preparados.

"Com essa parada, o Palmeiras vai conseguir recuperar todos os jogadores que estavam machucados e pela primeira vez no ano teremos todo mundo à disposição", lembrou o goleiro. O único jogador que não estará recuperado ainda é o volante Léo Gago, que retorna aos gramados em agosto.

O próprio Prass, além de Vilson, Patrick Vieira, Valdivia e Kleber estarão aptos para voltar ao time, enquanto Ananias e Mendieta terão tempo para treinar e também tentar achar um lugar na equipe.

"Estamos no G4 (da Série B) e tenho certeza que depois dessa parada nosso time vai ter um crescimento. Voltaremos muito fortes para o restante da competição", completou Prass.

Em terceiro lugar na Série B, com 12 pontos, o Palmeiras volta a entrar em campo no dia 6 de julho, quando vai receber o Oeste.