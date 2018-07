Fernando Prass promete Vasco mais forte após treinos

Fora das semifinais da Taça Guanabara, o elenco vascaíno tenta descobrir aspectos positivos na eliminação precoce no primeiro turno do Campeonato Carioca. Para o goleiro Fernando Prass, o fato da equipe ter mais de uma semana sem jogos ajudará a prepará-la melhor para a Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca - e a Copa do Brasil, além de permitir que o técnico Ricardo Gomes conheça melhor o elenco.

"É muito bom ter esses dias para treinar, porque o técnico Ricardo Gomes teve apenas uma semana para trabalhar. Agora vamos ter tempo suficiente para trabalhar tanto a parte física, como a parte tática. Nossa semana de trabalho será muito boa e proveitosa. Vamos estrear na Copa do Brasil com uma situação mais trabalhada e corrigida", afirmou, ao site oficial do clube.

O Vasco teve um início desastroso de Campeonato Carioca, com quatro derrotas nas primeiras rodadas da Taça Guanabara. A equipe trocou de técnico, com a saída de Paulo César Gusmão e a contratação de Ricardo Gomes, e esboçou uma reação, inclusive com uma goleada por 9 a 0 sobre o América no último sábado. O próximo jogo do Vasco será em 23 de fevereiro, fora de casa, contra o Comercial (MS), pela Copa do Brasil.

