Fernando Prass revela que pretende jogar até os 44 anos

SÃO PAULO - O velho ditado de "um bom time começa com um grande goleiro" cabe muito bem ao Palmeiras. Fernando Prass vive um momento especial e é um dos jogadores mais regulares do time alviverde. Compará-lo ao eterno ídolo Marcos seria exagero, mas é possível assegurar que atualmente o atual capitão palmeirense não faz torcedor sentir saudade do ex-goleiro. Apesar dos 35 anos, Prass garante que ainda tem muito para fazer no futebol.

"Eu sonho jogar até os 44 anos", avisou o goleiro, que no ano passado revelou ao Estado que sonha defender a liga norte-americana ou australiana. O palmeirense também quer ter uma oportunidade na seleção brasileira. "Todas as pessoas vivem de sonhos. Algumas metas tu consegue alcançar, outras não. Se eu estiver em alto nível, sempre vou sonhar com Seleção, mesmo quando tiver 44 anos. Trabalho firme para fazer o melhor no Palmeiras. Sempre, claro, com aquela pontinha de vontade de vestir a camisa da seleção", completou.

Sem ficar com falsa modéstia, Prass acredita que viva o melhor momento de sua carreira e isso lhe ajuda a ter confiança em conseguir ser lembrado para defender a seleção nacional. "Eu espero que venham coisas melhores pela frente, mas sem dúvida nenhuma posso comparar esse semestre aos melhores da minha carreira", analisou.

O goleiro está totalmente recuperado de uma entorse no tornozelo direito que o tirou do jogo contra o Vilhena e é presença garantida na partida contra o Criciúma, dia 20, pela estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.