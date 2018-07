Fernando Prass vê maior eficiência do São Paulo no jogo

Para o goleiro Fernando Prass, um dos líderes do elenco palmeirense, o São Paulo foi mais eficiente no clássico deste domingo no Morumbi e, por isso, saiu com a vitória por 2 a 0. Ele entende que o rival soube aproveitar as falhas adversárias, mas o Palmeiras não fez o mesmo.

"No primeiro tempo, até começamos bem. Mas a gente falhou e eles fizeram o gol (marcado por Luis Fabiano). Eles falharam duas, três vezes, e a gente não fez", lembrou o goleiro do Palmeiras, que ainda sofreu mais um gol de Rafael Toloi na segunda etapa do clássico.

Agora, com mais uma derrota, o Palmeiras segue ameaçado pelo rebaixamento no Brasileirão - está 14º lugar com 39 pontos, apenas três acima do grupo dos quatro últimos colocados. "Nunca imaginávamos estar nessa situação. Mas estamos e não temos que reclamar", disse Fernando Prass.

A chance de reação palmeirense será já na quarta-feira, quando enfrenta o Sport pela 35ª rodada do Brasileirão. Para ajudar, o Palmeiras terá ânimo redobrado na partida contra o time pernambucano, pois vai inaugurar seu novo estádio, o Allianz Parque, que estará lotado.