Fernando Prass vê Palmeiras mais forte em 2016: ‘Já temos um time’

O fato de ter perdido o título da Copa Antel para o Nacional não abalou o elenco do Palmeiras. Ainda em início de temporada, o goleiro Fernando Prass acredita que o time começa o ano muito mais forte em comparação a temporada passada, dentre outros motivos, pelo fato de já ter um time base definido.

“Sem dúvida estamos mais forte, porque mantivemos a base. No ano passado, quando nos apresentamos em janeiro, ninguém sabia a base do time titular e hoje, 80% da equipe do Palmeiras está definida. Depois, vai depender de cada jogador, mas acredito que já começamos mais fortes em termos de time”, analisou o goleiro palmeirense.

Em relação aos dois primeiros jogos feitos no ano, ambos no Uruguai, Prass acredita que a equipe ainda não esteja em boas condições físicas, mas entende ser normal pelo fato de estar em início de temporada.

“A pré-temporada é complicada, porque o jogador ainda está com a perna pesada e isso acaba influenciando na parte técnica. Eles não estavam com a gente (os novos jogadores), então não conhecem muito bem a nossa mecânica de jogo, mas pelo que vemos nos jogos e treinos, eles vão agregar, pois possuem características diferentes”, completou.

O elenco do Palmeiras voltou do Uruguai no domingo. Nesta segunda-feira, o time está de folga e retorna as atividades na terça-feira, quando o técnico faz os últimos ajustes para a estreia da equipe no Campeonato Paulista, domingo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 19h30.