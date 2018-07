Fernando Prass vê torcida do Palmeiras impaciente no estádio

O goleiro Fernando Prass está preocupado com a torcida do Palmeiras. O experiente jogador admite que ficou surpreso com a reação dos palmeirenses na partida contra o Atlético-PR e pede que tenham maior compreensão e calma para cobrar e analisar a qualidade da equipe.

“A torcida parecia muito ansiosa e intranquila desde o início do jogo. Temos que aprender a trabalhar com isso. Se a torcida entender que o Brasileiro é um campeonato difícil e que não vamos ganhar as 35 rodadas restantes, fica tudo mais fácil. Vão haver tropeço e não levaremos de ponta a ponta”, alertou o capitão palmeirense.

Algo que pode ajudar a explicar a ansiedade do torcedor do Palmeiras é a declaração do técnico Cuca, que afirmou, antes do início da competição, que a equipe seria campeã brasileira. “A pressão é grande, mas temos que entender que o campeonato só termina lá no fim do ano. Claro que os mesmos pontos de hoje são os da última rodada, mas é um campeonato longo e o torcedor precisa entender que todos os times passam por oscilações”.

Com os resultados da última rodada, o Palmeiras chegou aos seis pontos e está apenas um ponto atrás do líder Santa Cruz. Na próxima rodada, a equipe alviverde disputa seu primeiro clássico na competição e encara o São Paulo, às 16h, no estádio do Morumbi.