Fernando Prass volta a sentir tornozelo e deixa treino mais cedo

SÃO PAULO - O goleiro palmeirense Fernando Prass voltou a sentir, no treino da amanhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, as dores no tornozelo direito que o incomodaram na reta final do Campeonato Paulista. O jogador se viu obrigado até mesmo a deixar mais cedo a atividade, gerando apreensão.

Prass começou a reclamar das dores no jogo contra o Ituano, pelas quartas de final do Paulistão, quando teve que ser substituído no intervalo do jogo que eliminou a equipe do Estadual. Ele não enfrentou o Vilhena, pela Copa do Brasil, e voltou na estreia do Brasileirão, contra o Criciúma, sendo um dos melhores em campo.

Se vier a ser problema para enfrentar o Fluminense, sábado, no Pacaembu, deverá ser substituído pelo reserva Bruno, que foi quem esteve presente em campo na eliminação para o Ituano.

No treino desta manhã, Gilson Kleina dividiu o grupo em dois, com cada metade do elenco treinando num dos campos da Academia de Futebol, acompanhados pelo treinador ou pelo auxiliar Jair Leite, que se revezavam. O Palmeiras treina de novo à tarde, às 16h, em atividade fechada para a imprensa.