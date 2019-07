Fernando prevê Botafogo com a 'cara' de Barroca após a intertemporada

O Botafogo vai voltar diferente após a intertemporada por causa da Copa América. Segundo o lateral-direito Fernando, a cada treino o time fica mais com a "cara" do técnico Eduardo Barroca.

"Desde o início em que ele (Barroca) chegou falou que precisava de resultado em curto prazo, agora ele está trabalhando o que gosta. Fizemos uma primeira semana muito forte priorizando a parte física. Agora (na intertemporada) trabalhos aspectos táticos e técnicos. Ele já insere bastante os treinos de bola parada ofensiva e defensiva", disse o jogador, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, no Engenhão.

Fernando foi emprestado para o Lille, da França, e retornou ao clube carioca a pedido de Barroca que o colocou como titular da equipe no Campeonato Brasileiro, deixando Marcinho na reserva.

"No futebol existe a concorrência diária. O próprio Barroca diz que o jogador tem três concorrências. Com ele mesmo, com o colega de posição e com o adversário. Cada jogador tem suas características, Marcinho tem as dele. Continuar focando no que faço bem e buscar melhorar no que tenho que melhorar. Sempre focando no meu trabalho."

O jogador, de 20 anos, diz que busca aprimorar as qualidades e corrigir os defeitos nos treinos diários para manter a confiança do treinador. "No dia a dia trabalhando, fazendo o que estou fazendo. Procurar melhorar, sem me preocupar muito com os outros. Foco no que o Barroca diz da concorrência com você mesmo."

O Botafogo volta a campo no dia 14, diante do Cruzeiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, competição que ocupa a sétima posição, com 15 pontos, dez a menos que o líder Palmeiras.

Além do torneio nacional, o Botafogo ainda vai disputar as oitavas de final da Sul-Americana, quando terá como adversário o Atlético-MG, dias 24 e 31, com o primeiro jogo no Rio.