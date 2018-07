Fernando promete 'suar sangue' para seguir no Flamengo

Confirmado como titular pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para a partida contra o Santos, no domingo, o volante Fernando prometeu que irá "suar sangue" para seguir no Flamengo na próxima temporada. Afinal, seu contrato vence no final deste ano.

"Sei que eu vou ter que suar sangue nesse jogo. Mas estou muito motivado e muito feliz por ter essa primeira chance de começar jogando sob o comando do Luxemburgo", contou o volante. "Ele me elogiou bastante desde que chegou, disse que confia no meu trabalho e vai ser uma grande oportunidade para mostrar que posso ajudar".

Fernando reiterou ainda o seu desejo de permanecer no Flamengo em 2011. "Minha vontade é de ficar aqui, com certeza. Eu, pessoalmente, quero muito mostrar meu futebol, provar que tenho qualidade e condições de ajudar o grupo na próxima temporada", afirmou.