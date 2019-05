Fernando revela dicas de Gatito para duelo no Paraguai pela Copa Sul-Americana

O lateral-direito Fernando revelou, nesta segunda-feira, que o goleiro Gatito Fernández deu algumas dicas sobre o Sol de América, adversário do Botafogo, nesta quarta-feira, às 19h15, em Assunção, pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

"Ele (Gatito) me disse que o estádio é pequeno, mas o gramado costumava ser um dos melhores do Paraguai. Campo bom e gramado bom já é algo importante. Mas temos que focar no nosso trabalho em busca da vitória", disse o atleta, em entrevista coletiva.

Fernando não escondeu a felicidade pela oportunidade de disputar seu primeiro jogo de nível internacional. "Vai ser um jogo difícil, um campeonato que queremos chegar longe. Independentemente do adversário, futebol é dentro de campo. Temos que jogar bem e buscar o resultado positivo."

O meio-campista Jonathan, que também participou da entrevista coletiva, afirmou que o técnico Eduardo Barroca passou tranquilidade para o elenco, apesar da derrota de domingo, pelo Brasileirão, diante do Goiás, em Goiânia. "O Barroca conversou bastante com a gente. Sabemos que não jogamos bem contra o Goiás. Vamos trabalhar em busca dos resultados", declarou.

Nesta segunda-feira, apenas os reservas do Botafogo participaram do treino no gramado do Engenhão. Os titulares fizeram um trabalho na academia. O atacante Diego Souza foi reavaliado nesta segunda e não apresentou qualquer problema por causa da pancada sofrida na cabeça contra o Goiás e deverá ser escalado para o jogo em Assunção.

A delegação viaja nesta terça de manhã para o Paraguai e faz um treino à tarde, quando Barroca deverá definir a escalação do time.

Para o jogo de sábado, contra o Palmeiras, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Barroca não poderá contar com dois jogadores: o zagueiro Carli, que vai cumprir suspensão, e Erik, que está emprestado pelo clube paulista e, por força de contrato, não poderá entrar em campo.