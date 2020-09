Fernando Santos não garante a escalação de Cristiano Ronaldo contra a Croácia

O técnico Fernando Santos não garantiu a escalação de Cristiano Ronaldo para a partida de estreia da seleção portuguesa na Liga das Nações, neste sábado, na cidade do Porto, diante da Croácia, pelo Grupo 3.

"Tenho algumas dúvidas se ele estará apto para jogar. Cristiano treinou muito bem na segunda e terça, mas na quarta-feira teve uma dor no dedo do pé direito. Parecia um pouco com uma picada de abelha, mas acabou por ser uma infecção. Foi tratada com antibióticos e parece estar de volta ao normal, mas ainda temos que avaliá-lo", disse o treinador, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, no Estádio do Dragão, local do jogo.

Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo soma 99 gols por Portugal e pode se tornar o segundo jogador a passar dos 100 gols por sua seleção, ficando ao lado do iraniano Ali Daei, autor de 109 gols, em 149 jogos, entre os anos de 1993 a 2006.

A seleção portuguesa ainda não se apresentou em 2020, por causa da pandemia da covid-19. O último jogo disputado foi em 17 de novembro do ano passado, quando venceu, por 2 a 0, Luxemburgo, se classificando para a fase final da Eurocopa-2020, que, entretanto, foi adiada para 2021.

Depois da Croácia, Portugal, atual campeão da Liga das Nações, terá pela frente na terça-feira a Suécia, em Estocolmo, na segunda rodada. Os suecos também jogam no sábado, diante da França.