Fernando Santos renova contrato e segue como treinador de Portugal até 2024

O técnico Fernando Santos, que levou a seleção de Portugal à conquista da Eurocopa em 2016, renovou contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e vai continuar no cargo até 2024. O anúncio foi feito nesta terça-feira.

"O novo vínculo entre a FPF e Fernando Santos e a sua comissão técnica vai até 2024 e o treinador participará, até lá, da fase final do Euro-2020, na classificação para a segunda edição da Liga das Nações, na qual defende os dois títulos conquistados", informou a FPF, em nova oficial. "O técnico também estará nas eliminatórias para o Mundial de 2022 do Catar, Liga das Nações de 2023 e na Eurocopa de 2024."

Fernando Santos, de 65 anos, chegou à seleção em setembro de 2014. Após o título da Eurocopa, em 2016, ficou com o terceiro lugar na Copa das Confederações, disputada na Rússia. No Mundial, em 2018, caiu nas oitavas de final, por 2 a 1, frente ao Uruguai.

Em clubes, treinou Benfica, Sporting, mas teve sucesso no Porto, equipe na qual foi campeão português na temporada 1998/1999 e também de duas taças de Portugal (1999/2000 e 2000/2001). No futebol grego, ganhou a Copa da Grécia, em 2001/2002, com o AEK.