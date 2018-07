Fernando Tobio revela conversas com Pratto sobre o Palmeiras

Sonho antigo do Palmeiras, o atacante Lucas Pratto continua nos planos e o clube conta com um apoio importante para conseguir contratar o jogador do Vélez Sarsfield. O zagueiro Fernando Tobio, que foi apresentado nesta terça-feira junto com o atacante Pablo Mouche, revelou que tem conversado com Pratto e falado para ele sobre as vantagens de defender o time alviverde.

"Tenho falado com o Pratto. Ele é um grande companheiro. Comentei com ele sobre como o clube é sério, mas pelo que sei, ainda não tem nada de concreto. A diretoria está vendo se consegue contratar. Mas eu falei com ele, sim", disse o zagueiro de 24 anos e que chega para vestir a camisa de número 2. Já Mouche será o camisa 14, que era usada por Alan Kardec.

A negociação com Pratto está paralisada. Há cerca de dois meses, o clube formalizou uma proposta para comprar 50% dos direitos econômicos do argentino, mas o Vélez não aceitou, já que a ideia é negociar 100% do atleta. O Palmeiras procura investidores para conseguir fazer uma nova oferta.

Tobio fará sua estreia na partida desta quinta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Já Mouche, ainda está fora de forma e está sendo preparado para o jogo contra o Cruzeiro, domingo, no Estádio do Pacaembu.