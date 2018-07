Fernando Torres finalmente desencanta e Chelsea vence

O Manchester United também venceu neste sábado, em jogo realizado mais cedo, quando fez 1 a 0 no Everton. Assim, lidera agora com 73 pontos. Já o Chelsea aparece em segundo lugar, com 67 pontos, e sonha com uma reviravolta nas últimas quatro rodadas do campeonato.

A expectativa do Chelsea é de que o Manchester United diminua seu ritmo no Campeonato Inglês, pois começa na terça-feira a disputa das semifinais da Liga dos Campeões da Europa - enfrenta o Schalke. Além disso, o líder fará o clássico com o Arsenal na próxima rodada. E depois ainda haverá um confronto direto entre os dois primeiros colocados no dia 8 de maio.

O grande destaque do jogo deste sábado, debaixo de muita chuva em Stamford Bridge, foi Fernando Torres. Contratado no final de janeiro por 58 milhões de euros, o atacante espanhol ainda não tinha feito nenhum gol pelo Chelsea - foram 14 jogos disputados. Mas ele finalmente acabou com o longo jejum, ao fazer o segundo da vitória sobre o West Ham.

O gol de Fernando Torres saiu já aos 39 minutos do segundo tempo, pouco depois de ele ter substituído Drogba. Antes disso, o meia inglês Lampard tinha aberto o placar para o Chelsea aos 44 da etapa inicial. Já nos acréscimos, o atacante francês Malouda fez o terceiro e definiu o resultado, que deixa o West Ham muito perto do rebaixamento no Campeonato Inglês.