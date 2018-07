Fernando Torres finalmente marca um gol pelo Chelsea

Torres foi contratado pelo Chelsea do Liverpool por 50 milhões de libras (82.81 milhões de dólares) no final da janela de transferências de janeiro, mas estava sofrendo para recuperar a a forma que o fez um dos principais atacantes do mundo na temporada passada.

O técnico Carlo Ancelotti passou a, recentemente, colocar Torres no banco de reservas. Na partida deste sábado, ele entrou com 14 minutos para acabar o jogo e conseguiu marcar no seu 13 jogo pelo time londrino.

Aos 39 minutos do segundo tempo, Torres aproveitou uma bola lançada por Nicolas Anelka para marcar, apesar de ter parecido perder o controle da bola por conta do campo encharcado por muito chuva.

O atacante foi imediatamente abraçado por os seus colegadas de time, enquanto Ancelotti dava socos no ar comemorando o gol.