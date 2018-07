Fernando Torres marca, mas Milan só empata em Empoli

O Campeonato Italiano mal começou e o Milan já parece propenso a deixar Juventus e Roma se distanciarem. Nesta terça-feira, na abertura da quarta rodada, a equipe de Filippo Inzaghi apenas empatou em 2 a 2 com o Empoli, fora de casa. Fernando Torres desencantou e marcou pela primeira vez com a camisa rubro-negra.

Dono da casa, o Empoli chegou a abrir 2 a 0. Marcou aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Tonelli subiu sozinho no meio da área para cabecear após cobrança de escanteio, e ampliou aos 21, com Pucciarelli, que recebeu passe inteligente de Tavano e marcou na pequena área.

No finalzinho do primeiro tempo, Fernando Torres descontou de cabeça depois de cruzamento de Abate. Na etapa final, Honda fez jogada individual na meia-lua e bateu no canto esquerdo do goleiro, sem chances de defesa.

O empate fez o Milan chegar a sete pontos, em terceiro, empatado com o Verona, mas com um jogo a mais. Nesta quarta, a Roma enfrenta o Parma fora de casa e a Juventus recebe o Cesena. Os dois líderes, que têm campanha 100%, podem abrir cinco pontos do Milan em caso de vitória. O Empoli, com dois pontos, beira a zona de rebaixamento.