Fernando Torres se despede do futebol com derrota por 6 a 1 no Japão

Campeão da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e de duas edições da Eurocopa, em 2008 e 2012, pela seleção da Espanha, o atacante Fernando Torres se despediu oficialmente do futebol nesta sexta-feira. Mas não foi de uma maneira agradável. Em partida pela 24.ª rodada do Campe onato Japonês, o seu time, o Sagan Tosu, recebeu o Vissel Kobe, dos amigos Andrés Iniesta e David Villa, e foi goleado por 6 a 1, permanecendo na zona de rebaixamento da competição.

Com 35 anos, "El Niño", apelido de Fernando Torres, participou de toda a partida e mostrou uma enorme frustração no apito final, que logo foi substituíd pela emoção com a festa preparada pelos dirigentes do Sagan Tosu. As luzes do estádio Ekimae Real Estate se apagaram e começaram as homenagens ao espanhol. Vídeos foram exibidos no telão com declarações de ex-companheiros como o inglês Steven Gerrard, dos tempos de Liverpool.

Junto com Fernando Torres estavam sua esposa e seus dois filhos, que lhe entregaram flores no centro do gramado. Iniesta e Villa permaneceram no campo para participar da homenagem, que terminou com uma volta olímpica e gritos dos torcedores de agradecimento ao espanhol. "Conheço o Torres há muito tempo e é muito curioso que seu último jogo seja no Japão e eu possa ter participado", afirmou Iniesta.

"Obrigado a vocês, torcedores, aos que estão aqui (no estádio) e aos que não estão. Para mim, o mais importante que tenho é minha família e sinto que aqui (no Sagan Tosu) também tenho uma família, que são vocês. Estarei sempre em dívida com vocês. A partir de agora vou trabalhar para que o clube seja melhor e fiquem orgulhosos disso", disse Fernando Torres, que encerra um ciclo de pouco mais de uma temporada.

"Tomara que com o tempo tenham boas recordações da minha passagem por aqui. Agradeço a este país e sua gente. Vocês reforçaram valores fundamentais como o respeito a todos que nos cercam, são um país precioso que será sempre uma segunda casa para mim", prosseguiu o espanhol, que jogou 38 partidas pelo Sagan Tosu e marcou sete gols. O último foi diante do Kashiwa Reysol, na prorrogação, no último dia 14, que garantiu a equipe na quarta fase da Copa do Imperador.

Com 18 anos de futebol profissional, Fernando Torres ostenta outras conquistas importantes em sua carreira, além dos títulos pela seleção espanhola. O atacante já ganhou uma Liga dos Campeões da Europa pelo Chelsea e uma Liga Europa pelo Atlético de Madrid. Ele também teve passagens de destaque por Liverpool e Milan.