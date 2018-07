Fernando Torres volta a treinar na Espanha

O técnico espanhol Vincent Del Bosque recebeu uma grande notícia nesta quinta-feira. O atacante Fernando Torres se recuperou totalmente de uma cirurgia no joelho e treinou pela primeira vez com a seleção da Espanha, na preparação para a Copa do Mundo da África do Sul.

Depois de passar pela cirurgia em abril, o jogador do Liverpool tem feito um trabalho diário de recuperação para que possa estar bem já na estreia da Copa do Mundo, contra a Suíça, em 16 de junho.

A princípio, os médicos acreditavam que dificilmente Torres estaria totalmente recuperado para a estreia. Mas a rápida evolução demonstrou que ele pode disputar todo o Mundial sem maiores problemas. A seleção espanhola está no Grupo H, ao lado de Chile, Honduras e Suíça.