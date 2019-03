Ferrareis festeja boa fase e quer continuar como titular no Botafogo

A vitória do Botafogo sobre o Madureira, segunda-feira à noite, foi especial para o meia Gustavo Ferrareis. O jogador, de 23 anos, foi um dos destaques e ainda deu uma assistência para Jonathan no gol que iniciou a virada da equipe no duelo válido pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

"A concorrência é muito boa e temos bastante jogadores muito bons na frente e com características diferentes. Essa foi minha segunda partida como titular e acredito que pude mostrar meu futebol. Fiz um gol, dei uma assistência e acredito que com uma sequência de jogos posso melhorar ainda mais", disse o jogador, que também atuou diante do Boavista.

O atleta sabe que aos poucos vai ganhando a confiança do técnico Zé Ricardo e espera ter uma nova oportunidade diante do Fluminense, domingo, às 19 horas, no Maracanã. "Vamos com tudo para esse jogo, precisamos vencer e a partir de agora todos serão jogos decisivos para nós. Vamos tentar buscar as vitórias nesses próximas partidas."

Ferrareis também destacou a expectativa pela estreia de Diego Souza, contratado junto ao São Paulo. "Não só os torcedores, mas nós também. Ficamos na expectativa de vê-lo jogando, pela qualidade que tem. Independentemente de quando ele for jogar virá para nos ajudar."

O Botafogo é o quarto colocado do Grupo B da Taça Rio, com quatro pontos, três atrás do líder Flamengo. Cabofriense e Bangu somam seis ponto cada.