Ferrareis prevê Botafogo na luta por títulos e aposta em 'velocidade' para ajudar

O Botafogo apresentou nesta terça-feira mais um reforço para a temporada. O meia Gustavo Ferrareis, de 23 anos, foi contratado por empréstimo de um ano junto ao Internacional, e já neste primeiro contato com a imprensa carioca mostrou-se otimista sobre as chances de título do time alvinegro.

Questionado se o torcedor botafoguense poderia esperar troféus neste ano, Ferrareis não titubeou: "Com certeza. O Botafogo é muito grande. Podem esperar muitas coisas boas do Botafogo. Independentemente de qual for a competição, vamos em busca até o final".

Para colaborar nesta busca do Botafogo por novas conquistas, Ferrareis aposta na velocidade em campo. "Eu faço as três posições no meio de campo ofensivo, tanto pelo meio quanto pelas beiradas. Sou um jogador mais de velocidade, que gosta de cortar para o meio e bater", informou.

Revelado na base do Inter, Ferrareis surgiu como uma das grandes promessas do Inter, mas não correspondeu. Nas últimas duas temporadas, atuou emprestado. Primeiro, pelo Bahia, e depois, pelo Figueirense, onde conseguiu certo destaque no ano passado.

Animado, ele celebrou a chegada ao Botafogo e o encontro com o técnico Zé Ricardo. "A gente já conversou um pouquinho. Devagarzinho, a gente vai se conhecendo mais, mas dá para perceber que o grupo é muito bom, têm pessoas muito legais aqui. Estão aqui para trabalhar e vencer na carreira."