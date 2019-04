Ferrareis vê Botafogo fortalecido para o Brasileirão após período de treinos

A eliminação para o Juventude trouxe prejuízos financeiros para o Botafogo e provocou a demissão do técnico Zé Ricardo, mas Gustavo Ferrareis enxergou aspectos positivos na queda para o time. Para ele, o período de 16 dias que separou a derrota em Caxias do Sul e a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para sábado, contra o São Paulo, no Morumbi, foi importante para fortalecer o time.

"Acho que chegamos muito fortes. Se teve uma coisa boa nesse tempo parado é que deu para conhecer bastante o professor Barroca. Deu para analisarmos o São Paulo, uma equipe muito forte e que dará a vida pelos três pontos. Mas vamos muito fortes para São Paulo em busca do resultado", disse.

Já pensando na sequência do Brasileirão e em uma boa campanha, Ferrareis lembra que após o duelo com o São Paulo, o Botafogo fará duas partidas como mandante, contra Bahia e Fortaleza. Para o jogador, é a chance de o time começar o torneio com uma arrancada.

"Fazendo um resultado positivo contra o São Paulo voltamos para fazermos dois jogos em casa com mais confiança, além de termos a torcida ao nosso lado. Não temos que escolher muito e sim fazer um bom resultado no primeiro jogo. Preferiria iniciar em casa, com o apoio do nosso torcedor, mas de qualquer forma vamos buscar esse resultado", afirmou.

Nesse período sem jogos, o Botafogo passou a ser treinado por Eduardo Barroca. E Ferrareis elogiou o estilo de toque de bola que o técnico vem tentando implementar nas atividades preparatórias ao duelo com o São Paulo.

"Deu para perceber que ele tem uma mentalidade diferente dos outros e já deu para pegar uma ideia do que ele quer. Pede para que a gente jogue com a bola, não dê chutão, que é o que todo jogador gosta", comentou.